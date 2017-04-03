Президент и вице-президент ФИДЕ не сошлись во мнении о своих правах

3 апреля президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос обменялись открытыми письмами, в которых не сошлись во мнении о праве созыва президентского совета ФИДЕ, внеочередное заседание которого назначено на 10 апреля. Там должна обсуждаться отставка Илюмжинова, о которой он якобы попросил на последнем на данный момент совете в Афинах.
«Во время частной беседы (после заседания) я не делал никаких официальных заявлений. Беседа стала довольно эмоциональной, и я в один момент отметил, что уйду с поста президента ФИДЕ, только если посчитаю, что этот шаг послужит интересам ФИДЕ. И если сказанные мною слова были не очень понятны, поскольку английский — не мой родной язык, то это совершенно очевидно следовало из контекста разговора. Фактом является то, что я не намеревался покидать свой пост и отвергаю утверждения на этот счёт.
Информация, опубликованная на сайте ФИДЕ, не является правдой. Я шокирован этим действием, поскольку оно вредит моей репутации и идёт вразрез с интересами ФИДЕ. Я сохраняю все свои законные права и в случае необходимости готов преследовать лиц, ответственных за разработку этой „схемы“, в судебном порядке», — цитирует письмо Илюмжинова официальный сайт Российской шахматной федерации.
Кроме того, президент ФИДЕ считает внеочередное заседание президентского совета ФИДЕ незаконным, так как, согласно уставу ФИДЕ, только президент может созвать такое заседание.
В ответном письме Макропулос напоминает, что ещё в 2015 году адвокаты ФИДЕ посоветовали президенту передать все правовые и административные дела ФИДЕ в ведение вице-президента этой организации, о чём есть соответствующее письмо.