Президент и вице-президент ФИДЕ не сошлись во мнении о своих правах

3 апреля президент ФИДЕи вице-президент ФИДЕобменялись открытыми письмами, в которых не сошлись во мнении о праве созыва президентского совета ФИДЕ, внеочередное заседание которого назначено на 10 апреля. Там должна обсуждаться отставка Илюмжинова, о которой он якобы попросил на последнем на данный момент совете в Афинах.«Во время частной беседы (после заседания) я не делал никаких официальных заявлений. Беседа стала довольно эмоциональной, и я в один момент отметил, что уйду с поста президента ФИДЕ, только если посчитаю, что этот шаг послужит интересам ФИДЕ. И если сказанные мною слова были не очень понятны, поскольку английский — не мой родной язык, то это совершенно очевидно следовало из контекста разговора. Фактом является то, что я не намеревался покидать свой пост и отвергаю утверждения на этот счёт.Информация, опубликованная на сайте ФИДЕ, не является правдой. Я шокирован этим действием, поскольку оно вредит моей репутации и идёт вразрез с интересами ФИДЕ. Я сохраняю все свои законные права и в случае необходимости готов преследовать лиц, ответственных за разработку этой „схемы“, в судебном порядке», — цитирует письмо Илюмжинова официальный сайт Российской шахматной федерации.Кроме того, президент ФИДЕ считает внеочередное заседание президентского совета ФИДЕ незаконным, так как, согласно уставу ФИДЕ, только президент может созвать такое заседание.В ответном письме Макропулос напоминает, что ещё в 2015 году адвокаты ФИДЕ посоветовали президенту передать все правовые и административные дела ФИДЕ в ведение вице-президента этой организации, о чём есть соответствующее письмо.