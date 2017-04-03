Украинских атлетов оправдают, если они сами признаются в применении допинга

На официальном сайте Федерации лёгкой атлетики Украины опубликовано напоминание спортсменам о том, что 3 апреля истекает срок добровольных признаний в употреблении запрещённых препаратов или использовании запрещённых методов. Дата была назначена более месяца назад. При этом всех сознавшихся обещают прикрыть до выхода допинга из организма. А тех, кто не признается, но будет позже уличён в применении допинга, ждёт усиленное наказание.«Господин Тимченко призвал спортсменов, употреблявших запрещённые препараты или использовавших запрещённые методы, добровольно признаться в этом. Он гарантировал, что информация об этом не получит огласки, к спортсмену не будут приняты санкции, кроме карантина (временного отстранения от соревнований) на период, пока остатки запрещённых веществ не покинут организм. Был установлен срок добровольного признания – до 3 апреля этого года. Если же после этой даты допинг-тест какого-то из атлетов даст положительный результат, к нему не будут применяться правила ИААФ, которые дают право на смягчение санкций. Напротив, факт непризнания в установленный для этого период будет расценен как отягчающее обстоятельство», — говорится в сообщении на сайте федерации.