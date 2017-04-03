Россияне чаще всех нарушали антидопинговые правила в 2015 году

Всемирное антидопинговое агентство на своём официальном сайте опубликовало отчёт о нарушениях антидопинговых правил в 2015 году. Было выявлено 1929 нарушений спортсменами 122 стран, представляющими 85 видов спорта.Спортсмены из России занимают первое место по числу нарушений антидопинговых правил в 2015 году. Пойманы были 176 россиян. На втором месте по данному показателю Италия (129), на третьем — Индия (117).Тройку нарушителей по видам спорта составили: бодибилдинг (270), лёгкая атлетика (242) и тяжёлая атлетика (239).