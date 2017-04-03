Президент ФЛАУ: украинских нарушителей антидопинговых правил ждёт расследование

Президент федерации лёгкой атлетики Украины (ФЛАУ)пояснил суть появившегося на сайте ФЛАУ призыва к спортсменам до 3 апреля добровольно рассказать об употреблении допинга взамен на временное отстранение до выведения следов допинга из организма.«На самом деле суть этого шага сводится к следующему: антидопинговые правила Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) предполагают определённые и достаточно серьёзные послабления тем спортсменам, кто добровольно заявит о своих злоупотреблениях. Причём не только заявит, но и сообщит все детали этого нарушения. Предполагается, что таким спортсменам или другим людям, причастным к злоупотреблениям, будут применены менее жёсткие санкции.Помните, раньше в непростые времена существовали месячники добровольной сдачи оружия. Мы решили провести акцию, подобную той. Речь не идёт о сокрытии и замалчивании: если человек признался, что нарушал правила, то в отношении него тоже будет проведено расследование. Однако, повторюсь, по правилам ВАДА такой спортсмен может получить меньшее наказание или вообще быть освобождённым от санкций в зависимости от степени его откровенности во время разбирательств по факту нарушения антидопинговых правил», — приводит слова Гоцула ТАСС.