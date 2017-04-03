Дьяченко: есть ощущение, что перед Олимпиадой просто убирали самых сильных

Олимпийский чемпион Игр-2012 в гребле на каноэ-двойкепрокомментировал решение Международной федерации, снявшей с него все обвинения и давшей разрешение снова выступать. Также спортсмен рассказал, почему то решение не было принято перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро.«Когда обращался с иском, мне важнее всего было получить право выступать. И я его добился, могу выходить на старт хоть с завтрашнего дня. По поводу дальнейших шагов — ещё нужно хорошо подумать. Пока все планы связаны только с ближайшим сезоном. Будут какие-то новые дисциплины, новые старты. Жизнь идёт, и для меня сейчас самое главное, что мы доказали своё право и дальше выступать и доказывать свою силу.Перед Играми CAS рассматривал дело несколько в другом свете. По решению МОК Россия получила право выступить на Играх под своим флагом, но в урезанном составе. Международная федерация своим решением не допустила до Игр сразу нескольких спортсменов из нашей команды. На каком основании – мы сами тогда не поняли, есть ощущение, что просто убирали самых сильных. Моё имя вроде бы упоминалось в какой-то переписке, и всё. Но CAS посчитал, что по правилам федерация могла принять такое решение, и оставил его в силе. И теперь вот мы добились от федерации, что никаких оснований отстранять меня и других ребят у них не было», — приводит слова Дьяченко «Спорт-экспресс».