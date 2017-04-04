Савченко: моя судьба — соперничать с российскими фигуристами

Фигуристка, выступающая за сборную Германии в парном катании с французом, поделилась впечатлениями от завоевания серебряной медали чемпионата мира.«Сейчас я наслаждаюсь процессом. Конечно, результат тоже важен, но даже не в плане медали, а в плане самосовершенствования. Хочется делать всё лучше и лучше. Мне нравится прогрессировать, доказывать, что человеческие возможности безграничны и можно достичь желаемого в любом возрасте, в любых условиях. Выступления на чемпионатах Европы и мира этому подтверждение. Да, мы с Бруно прокатали не суперчисто, но кто знает, каково это — не кататься по два месяца, а потом подготовиться к серьёзному турниру за две недели, понимает, о чём я говорю.Мы довольны, что после травмы, пропущенных тренировок и соревнований смогли за полторы недели подготовиться и сделать то, что сделали. Это серебро, но это большая победа для нас. На чемпионат мира мы выехали в воскресенье, а в пятницу думали, что вообще не будем выступать.Моя судьба — соперничать с российскими фигуристами. Про Женю Тарасову и Володю Морозова могу сказать, что они молодцы. Особенно Женя. После травмы она не опустила руки, вышла, боролась. Мы уважаем её за это. Но вообще сейчас конкуренция очень выросла. Есть китайцы, канадцы и много других пар. На чемпионате мира, чтобы квалифицироваться в произвольную программу, нужно набрать 65 баллов в короткой. Все идут вперёд, и ты не знаешь, чего ждать в будущем году. Но так интереснее и для зрителей, и для спортсменов», — приводит слова Савченко «Российская газета».