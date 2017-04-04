Российские кёрлингисты крупно проиграли Швейцарии на чемпионате мира в Эдмонтоне

Мужская сборная России по кёрлингу в составе Алексея Стукальского, Алексея Тимофеева, Тимура Гаджиханова и Артура Ражабова уступила сборной Швейцарии со счётом 2:9 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Эдмонтоне (Канада). Соперникам понадобилось всего шесть эндов, чтобы выявить победителя встречи.Швейцария— Россия — 9:2.Команда Алексея Тимофеева потерпела пятое поражение подряд на этом турнире и занимает последнее место в турнирной таблице. Следующий соперник россиян — команда Швеции.