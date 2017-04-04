ВАДА в мае оценит прогресс в восстановлении статуса РУСАДА

Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по контролю за соответствием кодексу организации 17-18 мая представит доклад по ситуации с восстановлением статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает официальный сайт ВАДА. Результаты отчёта будут обсуждаться на заседаниях исполнительного комитета и совета учредителей ВАДА в Монреале.
В ноябре 2015 году ВАДА признало РУСАДА несоответствующим кодексу организации.
Накануне РУСАДА завершило приём заявок от претендентов на должность генерального директора агентства.