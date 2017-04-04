Хлёсткина: свою победу на ЧЕ по тяжёлой атлетике я посвящаю родителям

Россиянкапрокомментировала свою победу на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Сплите в весовой категории до 58 кг. На прошлогоднем чемпионате Европы она завоевала золото в категории до 63 кг.«Эта медаль мне досталась нелегко, но сейчас я испытываю огромное наслаждение от победы. Свою победу на этом чемпионате я посвящаю родителям.Я не могу сказать, что какая-то из двух золотых медалей досталась мне легче другой. Обе награды были завоёваны в упорной борьбе. Но по-другому и не бывает, я иду шаг за шагом к своей цели. Я не могу сейчас утверждать, что в текущем олимпийском цикле буду выступать в этой весовой категории — до 58 кг. Возвращение возможно, но я буду поступать так, как нужно команде, не могу сама этот вопрос решить», — цитирует Хлёсткину ТАСС.