Олимпийская чемпионка Сотникова будет работать с Плющенко

Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристка Аделина Сотникова прекратила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой и будет работать с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, завершившим карьеру на минувшей неделе, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В нынешнем сезоне 20-летняя спортсменка не выступала из-за участия в шоу.
Буянова информацию о прекращении работы с Сотниковой подтвердила, а Плющенко заявил, что подробно расскажет о работе с Сотниковой на пресс-конференции 5 апреля.
ФФККР документы о переходе Сотниковой к Плющенко пока не получила.