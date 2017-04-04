Олимпийская чемпионка Сотникова будет работать с Плющенко

Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристкапрекратила сотрудничество с тренероми будет работать с двукратным олимпийским чемпионом, завершившим карьеру на минувшей неделе, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В нынешнем сезоне 20-летняя спортсменка не выступала из-за участия в шоу.Буянова информацию о прекращении работы с Сотниковой подтвердила, а Плющенко заявил, что подробно расскажет о работе с Сотниковой на пресс-конференции 5 апреля.ФФККР документы о переходе Сотниковой к Плющенко пока не получила.