Буянова: мне непонятно решение не включать Погорилую в состав на командный ЧМ

Известный тренер по фигурному катаниювыразила недовольство решением Федерации фигурного катания на коньках России не включать в состав сборной России на командный чемпионат мира в Токио фигуристку. На прошедшем в Хельсинки чемпионате мира она заняла 13-е место. В заявку сборной России на соревнования в Японии вошли двукратная чемпионка мира. Командный чемпионат мира пройдёт с 20 по 23 апреля.«Я совершенно не понимаю решения федерации по поводу состава на командный чемпионат мира. Аня в течение года приносила стране медали, выступала на всех важных международных турнирах и всегда была в призёрах, за исключением чемпионата мира. Командный чемпионат подводит сезон, а она проявила себя в этом цикле, и я считаю, что Аня заслужила представлять Россию на турнире.Поэтому шаг ФФККР не включать её в состав мне непонятен, и пока я не слышала объяснений по этому поводу. Эмоциональные срывы и неудачные выступления бывают у всех наших спортсменов, а не только у Погорилой. Тем более эти эмоции зашкаливают на чемпионате мира абсолютно у всех», — цитирует Буянову «Р-Спорт».