На пост президента Международной федерации тяжёлой атлетики претендуют 7 человек

На пост президента Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) претендуют семь человек, сообщает официальный сайт IWF. Выборы состоятся на конгрессе федерации, который пройдёт в Бангкоке 29-30 мая.
Помимо действующего президента IWF Тамаша Аяна на этот пост претендуют глава Азиатской федерации тяжёлой атлетики (AWF) катарец Мохамед Юсеф Аль Мана, а также китаец Ма Вэньгуан, иранец Али Моради, филиппинец Монико Пуэнтевелла, румын Нику Влад и итальянец Антонио Урсо.
Исполком Федерации тяжёлой атлетики России выдвинул президента организации Максима Агапитова кандидатом на должности первого вице-президента IWF, вице-президента IWF и в исполком организации; Владимира Салтыкова — в технический комитет IWF; Петра Полетаева — в тренерский и исследовательский комитет IWF.