Бадминтонисты Иванов и Созонов не смогли выйти в полуфинал турнира Суперсерии

В Нью-Дели (Индия) прошёл турнир Суперсерии по бадминтону. В мужском парном разряде россияне Владимир Иванов и Иван Созонов поделили места с пятого по восьмое. Победу одержали индонезийцы Маркус Гидеон и Кевин Сукамильо. В миксте Евгений Дрёмин и Евгения Димова также не смогли пробиться в полуфинал.
Бадминтон. Турнир Суперсерии. Нью-Дели
Мужчины. Парный разряд
1. Маркус Гидеон / Кевин Сукамильо (Индонезия).
2. Рики Карандасуварди / Анга Пратама (Индонезия).
3. Ли Цзунхай / ЛюЮчен (Китай) и Мадс Конрал-Петерсен / Мадс Пилер Колдинг (Дания).
5-8. Владимир Иванов / Иван Созонов (Россия)…
17-32. Евгений Дремин / Денис Грачёв (Россия).
Микст
1. Ли Кай / Хуан Ягион (Китай).
2. Чжан Сивей / Чен Цинчен (Китай).
3. Крис Эдкок / Габриэлла Эдкок (Англия) и Пен Сун Чан / Лю Инь Го (Малайзия).
5-8. Евгений Дрёмин / Евгения Димова (Россия).