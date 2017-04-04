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ВАДА получило от Саудовской Аравии дополнительный взнос в размере $ 100 тыс.

4 апреля 2017, вторник. 17:27. Другие
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило дополнительный взнос от Саудовской Аравии в размере $ 100 тыс. Средства будут направлены на приоритетные вопросы борьбы с допингом в спорте, сообщает официальный сайт ВАДА.

Этот взнос является дополнением к ежегодному вкладу Саудовской Аравии, который составляет $ 43 806.

«ВАДА ценит стремление Саудовской Аравии предоставить дополнительное финансирование, которое поможет ВАДА в приоритетных вопросах на месяцы и годы вперёд. На недавнем арабском антидопинговом симпозиуме представители Саудовской Аравии признали необходимость увеличения финансирования для успешной работы ВАДА и расширения антидопингового движения. В результате был сделан взнос с размере $ 100 тыс. для усиления борьбы с допингом», — сказал глава ВАДА Крэйг Риди.

С 2014 по 2016 год Саудовская Аравия выделила $ 500 тыс. в специальный фонд антидопинговых исследований.
Источник: Официальный сайт ВАДА Сообщить об ошибке
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