29 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт экстремальный спектакль «Игры Монстров»

Спектакль «Игры Монстров» пройдёт 29 апреля в Санкт-Петербурге

29 апреля на арене «Ледовый Дворец» в Санкт-Петербурге после громкой премьеры в Москве состоится экстремальный спектакль «Игры Монстров» с участием лучших спортсменов России и Европы.«Игры Монстров» — первый экстремальный спектакль, главными героями которого станут лучшие представители таких дисциплин, как мотофристайл (FMX), фристайл на велосипедах (BMX/MTB), экстремальный самокат и фристайл на квадроцикле. Кроме того, впервые в Санкт-Петербурге зрители увидят фристайл на мотоцикле в тандеме и многое другое.«Игры Монстров» – уникальный микс, объединяющий спорт, современную музыку, хореографию, театр, цирк, спецэффекты, световое и огненное представление. Мероприятие не имеет возрастных ограничений и рекомендовано к просмотру взрослым и детям.Узнать подробности о спектакле вы можете на его«Вконтакте».