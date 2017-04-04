Лайшев: у Медведевой очень хороший характер, за что спасибо родителям и тренерам

Генеральный директор «Самбо-70»прокомментировал победу ученицы его школына чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.«Женя — настоящий бриллиант мирового фигурного катания. Уникальная спортсменка и прекрасный человек. Абсолютно адекватная, интересующаяся личность, которая постоянно совершенствуется. У неё очень хороший характер, за что спасибо её родителям и тренерам.Было приятно, когда Татьяна Анатольевна Тарасова после проката произвольной программы Медведевой поздравила нашу школу с победой. На самом деле это победа всей России. Женю обожает вся наша школа, класс относится к ней как к настоящей героине — ребята всегда едут в аэропорт встречать её после соревнований. У Медведевой очень мудрый тренер — Этери Георгиевна Тутберидзе, добрейший и понимающий человек. В их группе строгая дисциплина, без которой невозможно достижение результата», — приводят слова Лайшева «Известия».