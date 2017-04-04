Совет Минспорта отметил положительную динамику в результатах летающих лыжников

Вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Россиирассказал об итогах заседания экспертного совета Министерства спорта РФ.«Сегодня в моём присутствии Сергей Косиловдал удовлетворительную оценку выступлениям наших летающих лыжников на прошедшем чемпионате мира. Также была отмечена положительная динамика в результатах мужской и женской команд. За последние восемь лет сразу три наших спортсмена впервые попали в тридцатку сильнейших.Порадовали выступления в индивидуальных соревнованиях, а в командных соревнованиях мы заняли девятое место, когда планировали шестое. Сыграл роль срыв Корнилова, который по сезону выглядел лучше остальных наших спортсменов по результатам. Но такое бывает», — сказал Славский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.