Смирнова — серебряная медалистка юниорского ЧМ по фристайлу в могуле

Российская фристайлистказавоевала серебро в могуле на юниорском первенстве мира в Вальмаленко (Италия). Она уступила только американке Труди Микел. Среди мужчин сильнейшим стал американец Джек Кариотис, а россиянин Андрей Махнев остановился в шаге от пьедестала.1. Труди Микел (США).2. Анастасия Смирнова (Россия).3. Оливия Джаккио (США)…13. Елизавета Безгодова (Россия)…20. Анастасия Первушина (Россия).1. Джек Кариотис (США).2. Томас Джеркен Схофилд (Великобритания).3. Лок Нильссон (Швеция).4. Андрей Махнев (Россия)…24. Илья Чевский (Россия)…30. Никита Паркачёв (Россия).31. Никита Светлаков (Россия).