ПКР отчитался о ходе работы по восстановлению членства в МПК

Координационный комитет Паралимпийского комитета России (ПКР) направил в Международный паралимпийский комитет (МПК) и рабочую группу МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения дорожной карты за март 2017 года по реализации пунктов критериев восстановления членства ПКР в МПК, сообщает сайт ПКР.
Начиная с 11 января 2017 года по настоящее время координационный комитет ПКР направил в рабочую группу МПК информационные материалы, документы и запросы по выполнению 52 пунктов дорожной карты из 67.
Одним из основных составляющих реализации пунктов критериев является восстановление РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу ВАДА. Независимый комитет ВАДА по контролю за соответствием кодексу организации представит отчёт о прогрессе РУСАДА по данному вопросу. Итоги работы комитета будут доложены на заседаниях исполкома и совета учредителей ВАДА 17-18 мая в Монреале (Канада).