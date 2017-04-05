Мужская сборная России проиграла 6-й матч кряду на чемпионате мира по кёрлингу

Мужская сборная России по кёрлингу в составе Алексея Стукальского, Алексея Тимофеева, Тимура Гаджиханова и Артура Ражабова проиграла сборной Швеции со счётом 5:10 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Эдмонтоне (Канада).Это поражение стало для россиян шестым кряду на турнире. Ранее Россия уступила сборным США, Канады, Китая, Норвегии и Швейцарии. Следующий соперник россиян – команда Италии.Швеция — Россия — 10:5.