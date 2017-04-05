Алеева: во втором подходе я зафиксировала поднятие, но судьи не засчитали

Россиянкапрокомментировала своё выступление на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Сплите. Она завоевала серебро в весовой категории до 63 кг.«Обидно, что небольшую сумму сегодня набрала. В рывке во втором подходе совершила техническую ошибку. А в толчке во втором подходе я чётко зафиксировала поднятие, не пойму, почему судьи не засчитали. Все в шоке, а судьи говорят, что локоть сыграл, когда ноги собирала. Но я этого сама не почувствовала. Если бы ту попытку засчитали, то я уже пошла бы на победу. Ведь толчок — это моя коронка, но сегодня это мне не помогло», — цитирует Алееву ТАСС.