Бывший гендиректор ВАДА Хоумэн возглавил дисциплинарный трибунал IAAF

Бывший генеральный директор Всемирного антидопингового агентстваназначен на пост главы дисциплинарного трибунала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает официальный сайт IAAF. О создании трибунала стало известно в декабре 2016 года.«Дисциплинарный трибунал IAAF будет иметь очень большое значение. Профессиональная этика — это не просто список правил, которые помогают спортсменам конкурировать, а ключевой принцип, который должен лежать в основе того, как спортсмены живут и выступают», — сказал Хоумэн.