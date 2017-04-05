Легкоатлеты РФ сдали 1320 допинг-проб во внесоревновательный период в 2016 году

Российские легкоатлеты, входящие в пул тестирования, сдали наибольшее количество допинг-проб во внесоревновательный период в 2016 году — 1320. Это 26,86% от всех сданных проб спортсменами, входящими в пул, сообщает официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций.В пул тестирования входят 260 российских легкоатлетов. Лишь те российские спортсмены, которые входят в пул тестирования, могут быть допущены к участию в международных стартах под нейтральным флагом.На втором месте по количеству сданных проб — кенийцы (529 проб, 127 атлетов), на третьем — эфиопы (491 проба, 79 атлетов).