Биатлонистка Слепцова примет участие в «Югорском лыжном марафоне»

8 апреля в Ханты-Мансийске пройдёт пятый, юбилейный «Югорский лыжный марафон», в рамках которого участникам будет предложено пробежать одну из трёх дистанций свободным стилем – 50 км, 25 км и 5 км. Трасса марафона по традиции будет проходить в пойме реки Горная, сообщает «Юграмегаспорт».
На старт марафона выйдут олимпийская чемпионка Игр-2010 по биатлону Светлана Слепцова, олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев, члены сборной России по лыжным гонкам — бронзовый призёр чемпионата мира—2013 Мария Гущина, серебряный призёр Олимпиады-2014 Дмитрий Япаров и призёр этапов Кубка мира Антон Гафаров. Из иностранных спортсменов планируют приехать в Ханты-Мансийск триумфатор двух предыдущих «Югорских марафонов», победитель общего зачёта FIS Worldloppet Cup прошлого сезона швейцарец Тони Ливерс, неоднократная победительница легендарных марафонов «Марчалонга» (Италия) и «Биркебайнер» (Норвегия), одна из лучших лыжниц-марафонок мира швейцарка Серайна Бонер, победительница предыдущего розыгрыша FIS Worldloppet Cup француженка Аурели Дабудюк, сильнейшие лыжники-марафонцы Италии Элиза Брокар и Серджио Боналди.
В день юбилейной гонки своё 25-летие отметит один из самых титулованных югорских лыжников Сергей Устюгов, который, как единственный в истории двукратный обладатель звания «Короля лыж» норвежец Петер Нортуг, уже подтвердил своё участие. Составить конкуренцию популярным спортсменам сможет любой желающий.