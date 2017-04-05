Биатлонистка Слепцова примет участие в «Югорском лыжном марафоне»

8 апреля в Ханты-Мансийске пройдёт пятый, юбилейный «Югорский лыжный марафон», в рамках которого участникам будет предложено пробежать одну из трёх дистанций свободным стилем – 50 км, 25 км и 5 км. Трасса марафона по традиции будет проходить в пойме реки Горная, сообщает «Юграмегаспорт».На старт марафона выйдут олимпийская чемпионка Игр-2010 по биатлону, олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам, члены сборной России по лыжным гонкам — бронзовый призёр чемпионата мира—2013, серебряный призёр Олимпиады-2014и призёр этапов Кубка мира. Из иностранных спортсменов планируют приехать в Ханты-Мансийск триумфатор двух предыдущих «Югорских марафонов», победитель общего зачёта FIS Worldloppet Cup прошлого сезона швейцарец, неоднократная победительница легендарных марафонов «Марчалонга» (Италия) и «Биркебайнер» (Норвегия), одна из лучших лыжниц-марафонок мира швейцарка, победительница предыдущего розыгрыша FIS Worldloppet Cup француженка, сильнейшие лыжники-марафонцы ИталииВ день юбилейной гонки своё 25-летие отметит один из самых титулованных югорских лыжников, который, как единственный в истории двукратный обладатель звания «Короля лыж» норвежец, уже подтвердил своё участие. Составить конкуренцию популярным спортсменам сможет любой желающий.