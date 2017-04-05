Дети с особенностями смогут бесплатно заниматься в школе Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы, который на днях объявил о завершении карьеры, рассказал, кто будет заниматься в только что открывшейся академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».«В моей школе выступает младший Плющенко — 4-летний Саша. Спасибо жене Яне, которая помогает в жизненных моментах. Желающих выступать в моей школе много. Но поскольку это частная школа и мы вкладываем свои деньги, я сделал так: у нас есть абонемент, как в фитнес-зале, но есть суперталантливые дети, которые могут кататься бесплатно.Также мы уже попробовали сделать группу детей с особенностями. Это тоже бесплатно. Каждый месяц я решил привозить детей из детдомов на мастер-класс и обед. Хочется тоже выбирать оттуда детей и давать гранты», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.