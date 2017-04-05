Кайшева — вне состава команды для централизованной подготовки к сезону-2017/18

Правление Союза биатлонистов России официально утвердило состав женской сборной команды для централизованной подготовки на сезон-2017/18. Примечательно, что в список не попала Ульяна Кайшева.
Состав основной женской команды для централизованной подготовки: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Ирина Услугина, Ольга Подчуфарова.
Относительно тренерского состава женской сборной решено провести ещё одну рабочую встречу, после которой будет вынесен окончательный вердикт.
Ранее был опубликован состав главной мужской команды для централизованной подготовки: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Логинов, Алексей Волков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин.