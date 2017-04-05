Романова принесла России второе золото ЧЕ по тяжёлой атлетике

Российская штангистка, выступающая в весовой категории до 69 кг, завоевала золотую медаль чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в Сплите (Хорватия).По сумме двух упражнений Романова набрала 243 (112 в рывке + 131 в толчке) кг. Серебряным призёром стала украинка. Бронзу выигралаиз Беларуси, Спортсменки подняли по 225 кг.Сборная России возглавляет медальный зачёт континентального первенства, имея в активе по две награды каждого достоинства.