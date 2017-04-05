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Мужская сборная России потерпела восьмое поражение на ЧМ по кёрлингу

5 апреля 2017, среда. 20:36. Другие
Сборная России со скипом Алексеем Тимофеевым потерпела восьмое поражение в восьми проведённых матчах на чемпионате мира по кёрлингу среди мужчин, который проходит в Эдмонтоне (Канада). В семи эндах национальная сборная России уступила борющейся за попадание в квартет сильнейших команде Японии – 4:12 (0:4, 2:0, 0:2, 0:3, 1:0, 1:0, 0:3).

Сегодня в 23:00 мск россияне встретятся со сборной Нидерландов, также поигравшей все 8 матчей, чтобы определить, кто на данный момент займёт последнее место на чемпионате мира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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