Мужская сборная России потерпела восьмое поражение на ЧМ по кёрлингу

Сборная России со скипомпотерпела восьмое поражение в восьми проведённых матчах на чемпионате мира по кёрлингу среди мужчин, который проходит в Эдмонтоне (Канада). В семи эндах национальная сборная России уступила борющейся за попадание в квартет сильнейших команде Японии – 4:12 (0:4, 2:0, 0:2, 0:3, 1:0, 1:0, 0:3).Сегодня в 23:00 мск россияне встретятся со сборной Нидерландов, также поигравшей все 8 матчей, чтобы определить, кто на данный момент займёт последнее место на чемпионате мира.