Должность главного тренера сборной России по биатлону будет упразднена

Член правления Союза биатлонистов России, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сообщил, что СБР ликвидирует должность главного тренера национальной сборной, которую сейчас занимает«На заседании правления речь шла о ликвидации должности главного тренера. Дело в том, что Касперович немного не справился со своими обязанностями. Я это решение поддерживаю. Моё личное мнение, что он не справился», — цитирует Тихонова ТАСС.Пока не известно, когда должность будет упразднена официально. Касперович был назначен на пост главного тренера в июле 2015 года.