Колобков: Россия должна выступить на ОИ-2018 под своим флагом

Министр спорта РФв рамках международной конвенции «СпортАккорд» в Орхусе заявил, что не должно быть и речи о выступлении российских спортсменов не под российским флагом на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.«Россия – это страна с национальным флагом и национальным гимном. Не должно быть никаких дискуссий о том, что мы не должны участвовать в Олимпийских играх под флагом нашей великой спортивной страны. Если бы я не верил, что российские спортсмены примут участие в Олимпиаде, то мне не было бы смысла работать. Я думаю, что многие важные люди думают так же.Я также уверен, что российские легкоатлеты чисты от допинга и заслужили соревноваться под российским флагом. Они тренируются в течение полутора лет, но могут участвовать только в российских соревнованиях. Как это может быть? Мы должны быстро решить эту проблему, так как жизнь лучших спортсменов очень коротка. Это важно не только для России, но и для наших соперников в спорте — нельзя считать себя чемпионом, если в соревнованиях не принимают участия все лучшие спортсмены», — цитирует Колобкова Inside the Games.