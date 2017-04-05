Слепцова: операция прошла успешно, всё хорошо

Российская биатлонисткасообщила, что успешно перенесла операцию.«Вот и завершился сезон-2016/17! В нём было много хорошего и не очень! Спасибо вам, болельщикам. Я знаю, что хороших много. Операция прошла успешно, всё хорошо! Теперь как новая. До новых встреч. Я никогда не перестану любить биатлон, несмотря ни на что. И помните: красота человека внутри. Ах да, забыла рассказать. Бывало всякое, автограф просили всяко — и в паспорте расписывалась, но в реанимации — первый раз», — написала Слепцова в «Инстаграме».