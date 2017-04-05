Француз Слеметт выиграл Freeride World Tour 2017, россиянин Малахов — седьмой

Российский горнолыжникзанял итоговое седьмое место в чемпионате Swatch Freeride World Tour 2017. Это лучший результат спортсмена за всё время участия в Туре, сообщает корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков. Малахов повредил спину на третьем этапе Тура, однако продолжил выступления в следующих соревнованиях.«Xtreme Verbier проводится на одной из самых сложных для соревнований по фрирайду вершин в мире. Бек-де-Росс – она очень крутая и опасная, здесь много скал и камней. После двух подряд пятых мест в начале зимы мой сезон был подорван травмой в Австрии. К финалу на Xtreme Verbier я всё ещё был в режиме восстановления, сил на хороший проезд мне не хватило. Впрочем, даже на волевом «доезде» двух финальных этапов мне удалось занять седьмое место в общем рейтинге Freeride World Tour, улучшив свои результаты прошлых лет», — отметил Малахов.Седьмое место в едином рейтинге Тура автоматически позволяет ему принять участие в Swatch Freeride World Tour 2018 года.Победу в чемпионате этого года среди горнолыжников одержал француз. Первое место среди сноубордистов занял американец. У женщин победу праздновали австрийка(горные лыжи) и француженка(сноуборд).