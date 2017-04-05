Касперович: по-прежнему являюсь главным тренером сборной России по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлонупрокомментировал заявление члена правления СБР Александра Тихонова о том, что должность главного тренера национальной команды будет упразднена.«Сейчас я нахожусь в Австрии. Пока исполняю обязанности главного тренера, даже не исполняю — я являюсь главным тренером. Я решаю, подписываю все контракты, решаю все вопросы здесь. Завтра буду в Москве. Александр Иванович Тихонов имеет полное право говорить хоть что. Есть решение правления, и оно ещё однозначно не доработано до конца. Нет решения по женской команде. Возможно, заявление Тихонова надуманное», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».