Колобков: президенту МПК следует думать обо всём паралимпийском движении

Министр спортапрокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) запретить российским паралимпийцам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.«Спорт должен объединять людей и объединять спортсменов. Я думаю, что президенту такой огромной организации, как МПК, не следует запрещать участвовать российским спортсменам в соревнованиях, а следует думать обо всём паралимпийском движении. И не только во Франции или Германии, но и в России тоже. Я не понимаю, как такое решение о судьбе российских паралимпийцев может быть принято», — приводит слова Колобкова Inside the Games.