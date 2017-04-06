Лобач и Щибрик заняли вторые места на турнире по конкуру в Испании

В Испании продолжается международный турнир по конкуру Spring MET — Tour III. В маршруте CSI1* Бронзового тура с высотой препятствий до 115 смна Вива Лави занял второе место (56,72 секунды; 0 штрафных очков).на Йогано ван Шерпен Дондер стал шестым (65,23 секунды; 0 штрафных очков), а на Цесаре — седьмым (66,56 секунды; 0 штрафных очков).на Кул Плежер в маршруте CSI1* Бронзового тура 2 с высотой препятствий до 125 см заняла третье место (53,42 секунды; 0 штрафных очков),на Хайзере — шестое (57,02 секунды; 0 штрафных очков), а— 12-е (60,50 секунды; 0 штрафных очков).В маршруте CSI1* Бронзового тура 4 с высотой препятствий до 140 смна Карлсберге показал второй результат (39,37 секунды; 0 штрафных очков),на Кондоре — седьмой (42,99 секунды; 4 штрафных очка).на Саспенс Флореваль в маршруте CSI3* Золотого тура 4 с высотой препятствий до 150 см стал шестым (44,41 секунды; 0 штрафных очков).