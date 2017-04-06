Циммерман: мои голы не принесли никакой пользы «Спартаку», поэтому грош им цена

Нападающий московского «Спартака»прокомментировал поражение от «КПРФ-дубля» в матче 25-го тура Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу со счётом 3:4. В этом матче он отметился хет-триком. 8 апреля «Спартак» сыграет с «Политехом» (Санкт-Петербург).«Чувства двоякие. С одной стороны, приятно, что удалось оформить хет-трик в матче с таким сильным соперником, но негативных эмоций всё-таки больше. Мои голы не принесли никакой пользы команде, поэтому грош им цена.«Политех» — очень грозный коллектив, который по праву вышел в раунд плей-офф. В первом круге мы добились очень трудной победы со счётом 5:4, так что лёгкой прогулки мы не ждём. А если учесть, что мы серьёзно подвели наших болельщиков своим поражением, то постараемся сделать всё возможное, чтобы реабилитироваться в их глазах и добиться победы в заключительном туре регулярного чемпионата.Честно говоря, нам всё равно, с кем играть в плей-офф, ведь мы отталкиваемся только от себя. Хотелось бы, что бы финальный этап проходил в московском регионе при большом стечении красно-белых болельщиков, ну а как получится в итоге, посмотрим», — цитирует Циммермана официальный сайт клуба.