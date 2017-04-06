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Загоруйко: стало большой неожиданностью, когда меня пригласили на награждение

6 апреля 2017, четверг. 11:53. Другие
Анастасия Загоруйко прокомментировала своё выступление в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени. Она изначально стала четвёртой, но в итоге получила бронзу после дисквалификации Ольги Шестериковой.

«Стало большой неожиданностью, когда меня пригласили на церемонию награждения. Как я понимаю, у Оли Шестериковой что-то случилось на огневом рубеже, поэтому всё так сложилось.

Было тяжело, уже конец сезона. Бежала, отдавая все силы, которые ещё есть. Ветер серьёзно мешал сегодня при стрельбе. Но на «стойке» я очень постаралась, понимая, то два промаха после первого рубежа – это уже много.

Рада, что Сливко, Старых и Услугина вошли в состав сборной России для подготовки к следующему сезону. Они это заслужили. Про себя скажу, что всё равно буду готовиться к следующему сезону с максимальным настроем, как и всегда», — цитирует Загоруйко «Тюменская арена».
Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Анастасия Загоруйко Виктория Сливко Ирина Старых Ирина Услугина
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