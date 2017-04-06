Киттель выиграл однодневную велогонку «Схелдепрейс» в Бельгии

Немецкий велогонщик Марсель Киттель из команды Quick-Step Floors стал победителем однодневной гонки «Схелдепрейс», которая состоялась в Бельгии. Вторым стал итальянец Элиа Вивиани (Sky), третьим — француз Насер Буанни (Cofidis).
Велоспорт. Гонка «Схелдепрейс». Мол – Шотен, Бельгия. 202 км
1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 4:35.25.
2. Элиа Вивиани (Италия, Sky) – то же время.
3. Насер Буанни (Франция, Cofidis).
4. Юрген Рулантс (Бельгия, Lotto Soudal)
5. Паскаль Аккерман (Германия, Bora – Hansgrohe).