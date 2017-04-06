Беланов: в женском кёрлинге нас подстерегает большая опасность

Председатель тренерского совета Федерации кёрлинга Россиивыразил опасение по поводу того, что отсутствие конкуренции может негативно сказаться на выступлении командына Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.«Я хотел бы отметить большую опасность, которая подстерегает нас в женском кёрлинге. Под влиянием блестящего результата нашей женской сборной на чемпионате мира руководство уже объявило наш состав на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Думаю, что нам всё-таки нужно хотя бы обсудить этот вопрос на исполкоме. Я уверен, что целый год жизни и подготовки команды Анны Сидоровой вне конкурентной среды приведёт к значительной растренированности команды в плане спортивной борьбы и психологической готовности», — цитирует Беланова официальный сайт ФКР.