IAAF обсудит возможность исключения ходьбы на 50 км из олимпийской программы

На заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций будет рассмотрен вопрос о возможных изменениях в программе соревнований по спортивной ходьбе в рамках Олимпийских игр. Инициатором такого обсуждения выступил Международный олимпийский комитет. Одним из вариантов является замена дистанций 20 и 50 км на полумарафон протяжённостью 21,1 км.
При этом около 60 спортсменов из разных стран подготовили петицию на имя главы IAAF Себастьяна Коэ, в которой попросили оставить дистанцию 50 км в программе Олимпийских игр и чемпионатов мира.
«Олимпийцы твёрдо убеждены, что МОК не должен исключать такие дисциплины, как ходьба на 50 км», — приводит текст петиции Inside the Games.