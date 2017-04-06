СМИ: матч по пляжному футболу «Локомотив» — ЭЛМОНТ был договорным

Матч Кубка двух столиц по пляжному футболу между московским «Локомотивом» и королёвским ЭЛМОНТом в августе 2016 года мог носить договорной характер, сообщает «Лайф» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.«В день игры шёл сильный дождь, и поэтому всё поле было раскисшее и практически превратилось в одну большую лужу. Но отмена матча обеим командам была невыгодна. В итоге команды приняли решение просто „расписать“ этот матч. Так как „Локомотиву“ исход игры был не важен, то победителем игры стал ЭЛМОНТ. Судьи матча не особо хотели проводить игру таким образом, но, когда обе команды настаивают и при этом почти половина игроков одной из команд являются игроками сборной и чемпионами мира, особого выбора у них не было.Матч рассматривался на нескольких заседаниях КДК РФС. При этом все игроки, тренеры и судьи во время заседаний отрицали проведение договорного матча, однако КДК им не поверил. Сильнее всего пострадали судьи, которые были дисквалифицированы на год. Также год дисквалификации получили руководители двух команд. При этом игроки команд почти не пострадали. Часть игроков получили полгода дисквалификации, но большинство отделались штрафами. Естественно, игроков сборной никто дисквалифицировать и не подумал», — рассказывает источник.