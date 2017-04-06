Роглич выиграл 4-й этап «Тура страны басков», Чернецкий — 25-й

Словенец Примош Роглич из команды LottoNl-Jumbo выиграл четвёртый этап веломногодневки Мирового тура «Тур страны басков». Лидирует в общем зачёте испанец Давид де ла Круз из Quick Step Floors, а россиянин Сергей Чернецкий из «Астаны» располагается на 14-й позиции.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур «Тур страны басков»
Четвёртый этап. Доностия – Бильбао. 174,1 км
1. Примош Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) – 4:23.46.
2. Майкл Мэтьюз (Австралия, Sunweb) – +0.02.
3. Джованни Висконти (Италия, Bahrain-Merida)…
25. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – то же отставание.
Общая классификация. После четвёртого этапа
1. Давид де ла Круз (Испания, Quick Step Floors) – 16:38.42.
2. Примош Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) – +0.01.
3. Михал Квятковский (Польша, Sky) – +0.03…
14. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – то же отставание.