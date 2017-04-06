Анохин: за одну зиму мы открыли три центра пляжных видов спорта

Председатель Комитета пляжного футбола РФСрассказал о развитии инфраструктуры для пляжного футбола в московском регионе.«За одну зиму мы открыли три центра пляжных видов спорта. Один на проспекте Жукова, называется „Лето“, другой в Химках и ещё один, поменьше, в Красногорске. Наверное, это как раз то, чего нам не хватало и, возможно, как одна из причин того, почему мы не вышли на чемпионат мира. Но мы резко на всё реагируем, поэтому зимой провели чемпионат Москвы по пляжному футболу», — сказал Анохин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.