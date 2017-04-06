Мужская сборная России по кёрлингу проиграла 10-й матч кряду на ЧМ в Канаде

Мужская сборная России по кёрлингу в составе Алексея Стукальского, Алексея Тимофеева, Тимура Гаджиханова и Артура Ражабова в 15-м туре кругового турнира чемпионата мира в Эдмонтоне уступила команде Германии со счётом 7:9. Россияне потерпели десятое поражение в десяти матчах и располагаются на последней позиции в турнирной таблице. В заключительной встрече сборная России 7 апреля сыграет с шотландцами.Россия – Германия – 7:9 (2:0, 0:3, 1:0, 0:1, 1:0, 3:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:2).