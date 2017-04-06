Ахметов и Никитина — бронзовые призёры юниорского ЧМ по фехтованию

Россиянинзавоевал бронзовую медаль чемпионата мира по фехтованию среди юниоров в Пловдиве (Болгария) в индивидуальных соревнованиях рапиристов. В полуфинале Искандер уступил будущему чемпиону, представителю Гонконгауступили в 1/8 финала, аоступился в 1/16 финала.В личных состязаниях саблистокстала бронзовой медалисткой. В четвертьфинале она победила свою соотечественницу, а в полуфинале проиграла будущей победительнице соревнований мексиканкезавершила борьбу на стадии 1/8 финала, ауступила в 1/32 финала.