Ахметов и Никитина — бронзовые призёры юниорского ЧМ по фехтованию

Россиянин Искандер Ахметов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по фехтованию среди юниоров в Пловдиве (Болгария) в индивидуальных соревнованиях рапиристов. В полуфинале Искандер уступил будущему чемпиону, представителю Гонконга Чун Ка Лону. Александр Сироткин и Кирилл Бородачёв уступили в 1/8 финала, а Григорий Семенюк оступился в 1/16 финала.
В личных состязаниях саблисток Ольга Никитина стала бронзовой медалисткой. В четвертьфинале она победила свою соотечественницу Светлану Шевелёву, а в полуфинале проиграла будущей победительнице соревнований мексиканке Наталии Ботельо. София Позднякова завершила борьбу на стадии 1/8 финала, а Евгения Подпаскова уступила в 1/32 финала.