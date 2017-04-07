Халили: после Фуркада Шипулин посильнее остальных

18-летний российский биатлонистрассказал о предпочтениях в мужском биатлоне, а также поделился историей попадания в этот вид спорта.«Понятное дело, хочется выступать на Кубке мира. Но ещё рано. Если сейчас выступить не совсем удачно, это может нанести удар по психике, в дальнейшем труднее будет собраться. В элите нужно появляться уже готовым к борьбе. За взрослым биатлоном, конечно, слежу. Отдаю должное Мартену Фуркаду – он сейчас король в своём деле. Стоит отметить и Антона Шипулина. После Фуркада он посильнее остальных. Мы с ним лично незнакомы, но на сборах, бывало, пересекались. Наблюдал за тем, как у него проходят тренировки.Биатлон и лыжные гонки затянули меня после того, как увидел соревнования по телевизору. Я уже после этого захотел попробовать. До этого занимался боевыми видами спорта, самбо, ещё был большой теннис. В Сергиевом Посаде отсутствовали биатлонные секции, так что начал заниматься лыжами. Однажды лыжный тренер познакомил меня с будущим тренером по биатлону. Постепенно начал ездить на биатлонные тренировки, стрелять. Где-то год совмещал лыжи и биатлон, но потом решил остановиться на биатлоне. О чём я мечтаю?Мечтаю стать олимпийским чемпионом», — приводит слова Халили «Спорт-экспресс».