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175 лет назад 2016
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Крамник: не вижу оснований для смены президента FIDE, шахматы развиваются

7 апреля 2017, пятница. 00:46. Другие
14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник рассказал о своём мнении относительно ситуации вокруг президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова.

«Конечно, мне вся эта ситуация небезразлична. Сразу хочу подчеркнуть, что я не знаю, кто за этим стоит и в чём цель «путчистов», но вот что обо всём этом думаю. Во-первых, на данный момент я не вижу никаких оснований для того, чтобы менять президента FIDE. Шахматы прогрессируют и развиваются. Никаких проблем и накладок нет, FIDE организует все свои календарные соревнования чётко и в срок. Во-вторых, у тех, кто хочет сменить власть, нет и законных оснований. Следующие выборы через год с небольшим. Все эти разговоры о том, что тяжело даётся поиск спонсоров, носят какой-то неопределённый мыльный характер и не подтверждаются фактами. То есть объективных причин для смены президента нет.

Это выглядит как спланированная операция. Это какое-то неуважение к уставу своей организации. Неуважение, прежде всего, к самому Илюмжинову, который много сделал для шахмат и для тех же людей, которые его сейчас хотят убрать. И это плохо для имиджа федерации. Ведь это не добавляет авторитета FIDE. Но я надеюсь, что путч не пройдёт. За заговорщиками нет ничего: ни закона, ни денег, ни авторитета. Так что моя чёткая позиция, что нужно дождаться выборов 2018 года и всё сделать по уставу. Тот, кто хочет стать президентом FIDE, может представить свою программу и избираться честным путём», — приводит слова Крамника «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Владимир Крамник
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