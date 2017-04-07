Олимпийская чемпионка Сумгонг провалила допинг-тест

Знаменитая кенийская легкоатлетка, ставшая чемпионкой Олимпиады-2016 в марафоне, сдала положительную допинг-пробу, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ИААФ.Спортсменка прошла проверку на допинг во внесоревновательный период, и в её анализах был обнаружен запрещённый препарат эритропоэтин.Сумгонг выигрывала крупные марафоны в Лас-Вегасе, Кастельоне, Роттердаме и Лондоне, а также становилась призёром соревнований в Нью-Йорке и Бостоне. Джемима тренируется в Капсабете под руководством итальянского специалиста Клаудио Бераделли.