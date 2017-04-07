В бразильской конфедерации водных видов спорта разгорелся коррупционный скандал

Экс-глава бразильской конфедерации водных видов спорта Куараси Нунес был арестован в четверг, 6 апреля, в Рио-де-Жанейро в ходе расследования мошенничества, в котором, как сообщает AP, участвовали спортивные чиновники, расхищавшие государственные средства.Куараси Нунес возглавлял конфедерацию с 1988 года до марта 2017 года, а также являлся членом бюро Международной федерации водных видов спорта.Финансовый директор конфедерации и координатор подразделения по водному поло также были заключены в тюрьму. Полиция сообщила, что в рамках операции под названием «Очищенные воды» должен быть произведён ещё один арест.Следователи хотят знать, как конфедерация потратила более $ 15 млн из бюджетных средств. В заявлении полиции отмечается, что есть доказательства, согласно которым чиновники конфедерации водных видов спорта присвоили деньги себе, вместо того чтобы вкладывать их в улучшения для спортсменов.Экс-глава бразильской конфедерации водных видов спорта Куараси Нунес обвиняется в коррупции, осуществлявшейся на протяжении десятилетий. Со следствием сотрудничают около 20 действующих и завершивших карьеру спортсменов.