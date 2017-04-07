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Российские кёрлингисты проиграли все 11 матчей на чемпионате мира в Эдмонтоне

7 апреля 2017, пятница. 09:35. Другие
Мужская сборная России по кёрлингу в составе Алексея Стукальского, Алексея Тимофеева, Тимура Гаджиханова и Артура Ражабова в заключительном матче кругового турнира чемпионата мира в Эдмонтоне (Канада) уступила команде Шотландии со счётом 6:7.

Россияне потерпели 11 поражений подряд со старта турнира и заняли последнее место в турнирной таблице.

Сборная России не смогла досрочно завоевать олимпийскую лицензию на Игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Россияне ещё могут пробиться на Олимпийские игры, если войдут в двойку лучших на квалификационном турнире в Пльзене (Чехия), который пройдёт 5-10 декабря.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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7 апреля 2017, пятница
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