Российские кёрлингисты проиграли все 11 матчей на чемпионате мира в Эдмонтоне

Мужская сборная России по кёрлингу в составев заключительном матче кругового турнира чемпионата мира в Эдмонтоне (Канада) уступила команде Шотландии со счётом 6:7.Россияне потерпели 11 поражений подряд со старта турнира и заняли последнее место в турнирной таблице.Сборная России не смогла досрочно завоевать олимпийскую лицензию на Игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Россияне ещё могут пробиться на Олимпийские игры, если войдут в двойку лучших на квалификационном турнире в Пльзене (Чехия), который пройдёт 5-10 декабря.